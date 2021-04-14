Під Харковом чоловіка з посвідченням УБД (учасник бойових дій) відмовилися везти в громадському транспорті
Про це повідомили в соцмережах.
У Пісочині учасник бойових дій двічі не зміг потрапити в автобус і на третій раз вирішив викликати наряд поліції.
"Пільговики злі, так як їх дуже багато, і доводиться 3 – 4 рази стояти в черзі, щоб потрапити в транспорт. Злі також і водії, які втрачають щоденний заробіток з цими карантинними обмеженнями. Злі і звичайні пасажири, що через ці конфлікти 20-30 хвилин транспорт стоїть. Поліцейські теж виснажені, виїжджати щодня на подібний виклик і лаятися з водіями", - повідомляють очевидці.
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По приїзду поліції, чоловік почав погрожувати правоохоронцям, і заявив - "Завтра ви тут не будете працювати".
Відео скандалу можна подивитися тут.
До слова, у Харкові пільговиків просять утриматися від поїздок у годину-пік.
Так, за словами чиновників, якщо пасажири пільгових категорій не будуть користуватися транспортом в ранкові та вечірні години пік - це дасть можливість розвантажити транспорт в умовах карантину.
Важливо відзначити, що на даний момент перевізники не зменшували кількість транспорту і не скасовували маршрути.
Поліція стежить за дотриманням карантинних норм на багатолюдних транспортних терміналах, звідки харків'яни їдуть до станцій метро.
Пасажирів без масок в Метрополітен пускати не будуть.
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Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
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