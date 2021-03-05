В Харкові, депутат, який виступав російською мовою, виключений з фракції
Олександр Дорошенко виступав під час сесії облради російською мовою, чим, на думку фракції, порушив Закон про мову, передає "Status quo".
Депутат на своїй сторінці в Facebook вибачився перед колегами за свій виступ російською.
"Розхвилювався, тому і виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до того, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською", - повідомив Дорошенко.
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Депутат заявив, що в побуті використовує російську мову, але пообіцяв у публічних виступах говорити українською.
Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.
Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.
За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.
В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".
Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.