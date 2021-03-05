В Харькове, выступавший на русском языке депутат, исключен из фракции
Александр Дорошенко выступал во время сессии облсовета на русском языке, чем, по мнению фракции, нарушил Закон о языке, передает "Status quo".
Депутат на своей странице в Facebook извинился перед коллегами за свое выступление на русском.
"Разволновался, потому и выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском", - сообщил Дорошенко.
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Депутат заявил, что в быту использует русский язык, но пообещал в публичных выступлениях говорить на украинском.
Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.
Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.
Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.
За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.
В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".
Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.