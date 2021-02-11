В Харкові 15-річний школяр пішов з дому ввечері 8 лютого, а через два дні його тіло знайшли під мостом
Глава поліції Харкова Андрій Рубель заявив, що причиною смерті 15-річного школяра Антона Логвінова могло стати падіння з моста, передає Newsroom.
"Не можна сказати, що це пробій (черепа). Була виявлена садно голови, але, можливо, вона з'явилася згодом падіння з моста", - заявив Рубель.
У цю версію вірять не всі. У мережі поширена думка, що школяреві хтось пробив череп.
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Слідство у справі триває.
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Пошуки Антона Логвинова почалися в Лісопарку з боку вулиці Дерев'янка, а після просунулися вглиб, ближче до Бєлгородського шосе, передає Newsroom.
В операції в пошуках взяли близько 200 осіб, деякі люди приїжджали на місце, щоб допомогти хто чим може.
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