В Харкові 15-річний школяр пішов з дому ввечері 8 лютого, а через два дні його тіло знайшли під мостом

Глава поліції Харкова Андрій Рубель заявив, що причиною смерті 15-річного школяра Антона Логвінова могло стати падіння з моста, передає Newsroom.

"Не можна сказати, що це пробій (черепа). Була виявлена садно голови, але, можливо, вона з'явилася згодом падіння з моста", - заявив Рубель.

У цю версію вірять не всі. У мережі поширена думка, що школяреві хтось пробив череп.

Слідство у справі триває.

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Пошуки Антона Логвинова почалися в Лісопарку з боку вулиці Дерев'янка, а після просунулися вглиб, ближче до Бєлгородського шосе, передає Newsroom.

В операції в пошуках взяли близько 200 осіб, деякі люди приїжджали на місце, щоб допомогти хто чим може.

До 5 ранку тривали пошуки зниклого 15-річного Антона Логвинова.

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