В Харькове 15-летний подросток ушел из дома вечером 8 февраля, а спустя два дня его тело нашли под мостом
Глава полиции Харькова Андрей Рубель заявил, что причиной смерти 15-летнего школьника Антона Логвинова могло стать падение с моста, передает Newsroom.
"Нельзя сказать, что это пробой (черепа). Была обнаружена ссадина головы, но, возможно, она появилась впоследствии падения с моста", - заявил Рубель.
В эту версию верят не все. В сети распространено мнение, что школьнику кто-то пробил череп.
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Следствие по делу продолжается.
Ранее мы писали, что сотни харьковских волонтеров всю ночь искали пропавшего мальчика
Поиски Антона Логвинова начались в Лесопарке со стороны улицы Деревянко, а после продвинулись вглубь, ближе к Белгородскому шоссе, передает Newsroom.
В операции в поисках приняли около 200 человек, некоторые люди приезжали на место, чтобы помочь кто чем может.
До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".