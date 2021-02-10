Його шукали два дні

Підлітка, якого розшукували дві доби у Харкові знайшли

Зокрема, у Харкові припинили пошуки зниклого безвісти 15-річного Антона Логвинова. Підлітка знайшли мертвим між Павловим полем і Олексіївкою.

Про це розповіли у поліції "Суспільному".

Як повідомив начальник поліції Харкова Андрій Рубель, пошуки 15-річного Антона Логвінова в Харкові припинили. У Шевченківському районі тіло дитини лежало під мостом, за попередніми даними, збігається одяг.

"Так, знайшли. Зараз проводимо огляд місця події. Під мостом, вулиця Дерев'янка, Шевченківський район", — сказав Рубель.

Варто нагадати, що хлопець 8 лютого близько 19:00 вийшов з квартири за місцем проживання. Майже 2 доби підлітка розшукували півтисячі правоохоронців та волонтерів-пошукачів.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі оголосили в розшук темношкіру 15-річну дівчинку-підлітка Соу Джанет Дауд з африканськими косичками. Як зазначається в поліції, дівчина пішла з дому близько другої години ночі 24 грудня і відтоді не дає про себе знати.

Прикмети втікачки: зріст 170 см, середньої статури, смаглява, волосся темне, заплетене в африканські кіски, карі очі.

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