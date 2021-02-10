Підлітка, якого розшукували дві доби у Харкові знайшли
Зокрема, у Харкові припинили пошуки зниклого безвісти 15-річного Антона Логвинова. Підлітка знайшли мертвим між Павловим полем і Олексіївкою.
Про це розповіли у поліції "Суспільному".
Як повідомив начальник поліції Харкова Андрій Рубель, пошуки 15-річного Антона Логвінова в Харкові припинили. У Шевченківському районі тіло дитини лежало під мостом, за попередніми даними, збігається одяг.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "О, Боже, як шкода"
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
"Залишила включеним газ і пішла": харків'янка кинула дочку і підпалила власну квартиру
Тіна Кароль, яка втратила чоловіка, гідно відповіла Поляковій, яка назвала її "плакальницею": "Буду все життя..."
"Так, знайшли. Зараз проводимо огляд місця події. Під мостом, вулиця Дерев'янка, Шевченківський район", — сказав Рубель.
Варто нагадати, що хлопець 8 лютого близько 19:00 вийшов з квартири за місцем проживання. Майже 2 доби підлітка розшукували півтисячі правоохоронців та волонтерів-пошукачів.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі оголосили в розшук темношкіру 15-річну дівчинку-підлітка Соу Джанет Дауд з африканськими косичками. Як зазначається в поліції, дівчина пішла з дому близько другої години ночі 24 грудня і відтоді не дає про себе знати.
Прикмети втікачки: зріст 170 см, середньої статури, смаглява, волосся темне, заплетене в африканські кіски, карі очі.
Нагадаємо, що маленька Вероніка пішла з дому і не повернулася, батьки в розпачі: одеситів просять допомогти знайти дівчинку
Як повідомляла Politeka, на Одещині молодик напав на школярку прямо на вулиці, жителі розповіли побачене.
Також Politeka писала, що горе-мати втратила дитину в Одесі, фото.