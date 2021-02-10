Подростка, которого разыскивали двое суток в Харькове нашли

В частности, в Харькове прекратили поиски пропавшего без вести 15-летнего Антона Логвинова. Подростка нашли мертвым между Павловым полем и Алексеевкой.

Об этом рассказали в полиции "Суспільному".

Как сообщил начальник полиции Харькова Андрей Рубель, поиски 15-летнего Антона Логвинова в Харькове прекратили. В Шевченковском районе тело ребенка лежало под мостом, по предварительным данным, совпадает одежда.

"Да, нашли. Сейчас проводим осмотр места происшествия. Под мостом, улица Деревянко, Шевченковской район", — сказал Рубель.

Стоит напомнить, что парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства. Почти 2 суток подростка разыскивали полтысячи правоохранителей и волонтеров-поисковиков.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе объявили в розыск темнокожую 15-летнюю девочку-подростка Соу Джанет Дауд с африканскими косичками. Как отмечается, девушка ушла из дома около двух часов ночи 24 декабря и с тех пор не дает о себе знать.

Приметы беглянки: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички, карие глаза.

Напомним, что маленькая Вероника ушла из дома и не вернулась, родители в отчаянии: одесситов просят помочь найти девочку.

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото.