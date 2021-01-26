Викрадений харків'янин розповів про знущання
Харків'янина Вугара Гардашова, якого викрали на території парковки ТРЦ у Харкові, знайшли в Кіровоградській області, передає sq.com.ua.
Чоловіка вдалося знайти 23 січня в результаті спецоперації.
Коли чоловіка знайшли, він був пов'язаний мотузками. Чоловік розповів, що його постійно били і принижували.
В результаті оперативно-розшукових дій поліцейські затримали двох жителів Кіровоградської області, підозрюваним у викраденні харків'янина.
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За рішенням суду 46 та 45-річні зловмисники перебуватимуть під вартою два місяці без права внесення застави, за скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що в Харкові збили пішохода
Про це повідомили в телеграм-каналі.
Очевидці розповіли, що автомобіль ВАЗ 2110 збив пішохода на ювілейному проспекті.
"Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці (це район між ринком і 24-поверхівкою) відвезли на швидкій з переломом ноги. Пишуть, що нога вивернулася в інший бік", - написано в повідомленні.
Офіційна інформація уточнюється.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".