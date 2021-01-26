Викрадений харків'янин розповів про знущання

Харків'янина Вугара Гардашова, якого викрали на території парковки ТРЦ у Харкові, знайшли в Кіровоградській області, передає sq.com.ua.

Чоловіка вдалося знайти 23 січня в результаті спецоперації.

Коли чоловіка знайшли, він був пов'язаний мотузками. Чоловік розповів, що його постійно били і принижували.

В результаті оперативно-розшукових дій поліцейські затримали двох жителів Кіровоградської області, підозрюваним у викраденні харків'янина.

За рішенням суду 46 та 45-річні зловмисники перебуватимуть під вартою два місяці без права внесення застави, за скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Про це повідомили в телеграм-каналі.

Очевидці розповіли, що автомобіль ВАЗ 2110 збив пішохода на ювілейному проспекті.

"Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці (це район між ринком і 24-поверхівкою) відвезли на швидкій з переломом ноги. Пишуть, що нога вивернулася в інший бік", - написано в повідомленні.



Офіційна інформація уточнюється.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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