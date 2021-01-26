Похищенный харьковчанин рассказал об издевательствах

Харьковчанина Вугара Гардашова, которого похитили на территории парковки ТРЦ в Харькове, нашли в Кировоградской области, передает sq.com.ua.

Мужчину удалось найти 23 января в результате спецоперации.

Когда мужчину нашли, он был связан веревками. Мужчина рассказал, что его постоянно избивали и унижали.

В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух жителей Кировоградской области, подозреваемым в похищении харьковчанина.

По решению суда 46 и 45-летние злоумышленники будут находиться под стражей два месяца без права внесения залога, за содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харькове сбили пешехода

Об этом сообщили в телеграмм-канале.

Очевидцы рассказали, что автомобиль ВАЗ 2110 сбил пешехода на Юбилейном проспекте.

"Мужчина переходил дорогу в неположенном месте (это район между рынком и 24-этажкой) Увезли на скорой с переломом ноги. Пишут, что нога вывернулась в другую сторону",- написано в сообщении.



Официальная информация уточняется.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".