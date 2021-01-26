Похищенный харьковчанин рассказал об издевательствах
Харьковчанина Вугара Гардашова, которого похитили на территории парковки ТРЦ в Харькове, нашли в Кировоградской области, передает sq.com.ua.
Мужчину удалось найти 23 января в результате спецоперации.
Когда мужчину нашли, он был связан веревками. Мужчина рассказал, что его постоянно избивали и унижали.
В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух жителей Кировоградской области, подозреваемым в похищении харьковчанина.
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По решению суда 46 и 45-летние злоумышленники будут находиться под стражей два месяца без права внесения залога, за содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Харькове сбили пешехода
Об этом сообщили в телеграмм-канале.
Очевидцы рассказали, что автомобиль ВАЗ 2110 сбил пешехода на Юбилейном проспекте.
"Мужчина переходил дорогу в неположенном месте (это район между рынком и 24-этажкой) Увезли на скорой с переломом ноги. Пишут, что нога вывернулась в другую сторону",- написано в сообщении.
Официальная информация уточняется.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".