Дострокові вибори харківського міського голови будуть призначені на останню неділю жовтня

Про це повідомив виданню "Вести"кандидат у мери Харкова Михайло Добкін.

"Вибори на осінь - у нас за законом є дві дати, на які можна призначити дострокові вибори: це останні неділі березня і жовтня. Верховна Рада однозначно призначить перевибори на осінь. Причому зробить це навесні, або навіть ще в лютому. Грати з цією датою не будуть: надто вже великі будуть їх репутаційні втрати. Залишити Харків без голови означає втратити його назавжди, хоч він і так вже електорально для них втрачений: у президента рейтинг є, а у "Слуги народу" - ні".

На думку Добкіна, йому головним конкурентом є нинішній в. о. міського голови Ігор Терехов.

"Моїм основним конкурентом буде команда Авакова. За них сьогодні говорить Ігор Терехов, секретар міськради", - сказав Добкін.

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Про це він повідомив на позачерговому засіданні Кабміну.

"З 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зони", яка діяла до введення цих правил. Поточний карантин введено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 Березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла",-розповів прем'єр-міністр.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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