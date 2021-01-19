В Харьковской области увеличилась смертность от китайского вируса

По состоянию на 19 января с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1265 смертей. Соответствующие данные опубликованы на сайте СНБО Украины.

За сутки после осложнений от коронавируса умерли семнадцать человек.

С начала пандемии диагноз подтвердили 75 033 жителей области, за сутки — в 237. Выздоровели 63 653 человек, болеют — 10 115.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят

Об этом он сообщил на внеочередном заседании Кабмина.

«С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", которая действовала до введения этих правил. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — рассказал премьер-министр.

Второй этап планируется начать в конце марта - он будет включать вакцинацию 2,5 млн. украинцев.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".