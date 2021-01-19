Досрочные выборы харьковского городского головы будут назначены на последнее воскресенье октября

Об этом сообщил изданию "Вести" кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин.

"Выборы на осень – у нас по закону есть две даты, на которые можно назначить досрочные выборы: это последние воскресенья марта и октября. Верховная Рада однозначно назначит перевыборы на осень. Причем сделает это весной, или даже еще в феврале. Играть с этой датой не будут: слишком уж велики будут их репутационные потери. Оставить Харьков без головы означает утратить его навсегда, хоть он и так уже электорально для них потерян: у президента рейтинг есть, а у "Слуги народа" - нет".

По мнению Добкина, его главным конкурентов является нынешний и.о. городского головы Игорь Терехов.

"Моим основным конкурентом будет команда Авакова. За них сегодня говорит Игорь Терехов, секретарь горсовета", — сказал Добкин.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят

Об этом он сообщил на внеочередном заседании Кабмина.

«С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", которая действовала до введения этих правил. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — рассказал премьер-министр.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".