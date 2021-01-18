Харків'янам розповіли, скільки ще протримаються морози в області

В даних Харківського гідрометцентру повідомляється, що у вівторок, 19 січня вночі буде мінус 19-24, вдень - мінус 10-15.

У середу, 20 січня - ще холодніше, вночі можливе зниження температури до мінус 28, а вдень обіцяють 12-17 градусів морозу.

У четвер, 21 січня, почне теплішати, вночі буде до мінус 23 градусів морозу, а ось вдень - мінус 2-7.

У п'ятницю, 22 січня, потеплішає значно, вночі - стовпчик термометра опуститься до 7 морозу, вдень прогнозують мінус три - плюс два градуси.

Раніше ми писали, що чоловік на Харківщині пішов у перукарню і зник.

Відомо, що з 12 січня Андрій Мозговий не з'являвся вдома.

У Балаклії Харківської області зник 37-річний чоловік. 12 січня чоловік сказав, що йде в перукарню і пропав.

Того дня зниклий був одягнений у темну куртку болотного кольору з темно-синіми рукавами, також на чоловікові була темно-сіра шапка.

Андрій Мозговий худорлявої статури, у нього темне волосся і карі очі.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження зниклого чоловіка-телефонуйте 068-777-0-112 або 102.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".