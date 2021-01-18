Харьковчанам рассказал, сколько еще продержатся морозы в области

По данным Харьковского гидрометцентра, во вторник, 19 января ночью будет минус 19-24, днем - минус 10-15.

В среду, 20 января - еще холоднее, ночью возможно понижение температуры до минус 28, а днем обещают 12-17 градусов мороза.

В четверг, 21 января, начнет теплеть, ночью будет до минус 23 градусов мороза, а вот днем - минус 2-7.

В пятницу, 22 января, потеплеет значительно, ночью - столбик термометра опустится до 7 мороза, днем прогнозируют минус три - плюс два градуса.

Ранее мы писали, что мужчина на Харьковщине пошел в парикмахерскую и исчез.

Известно, что с 12 января Андрей Мозговой не появлялся дома.

В Балаклее Харьковской области пропал 37-летний мужчина. 12 января мужчина сказал, что идет в парикмахерскую и пропал.

В тот день пропавший был одет в темную куртку болотного цвета с темно-синими рукавами, также на мужчине была темно-серая шапка.

Андрей Мозговой худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшего мужчины - звоните по телефону 068-777-0-112 или 102.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".