Харьковчане спасли 17-летнего парня, которому стало плохо и он лежал в снегу на морозе

Жители Харькова на Фольксвагене привели парня в себя, вызвали скорую и родителей.

"Родители хотят сказать спасибо и отблагодарить ребят. Вчера они быстро уехали и контактов не дали, может кто узнает их, или сами объявятся. Номер для связи со мной: 0636618628", - пишут в телеграм-канале "Харьков лайф".

Ранее мы писали, что мужчина на Харьковщине пошел в парикмахерскую и исчез

Известно, что с 12 января Андрей Мозговой не появлялся дома.

В Балаклее Харьковской области пропал 37-летний мужчина. 12 января мужчина сказал, что идет в парикмахерскую и пропал.

В тот день пропавший был одет в темную куртку болотного цвета с темно-синими рукавами, также на мужчине была темно-серая шапка.

Андрей Мозговой худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшего мужчины - звоните по телефону 068-777-0-112 или 102.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".