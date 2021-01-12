У Харкові сталася ДТП за участю відразу чотирьох авто
Про це повідомляє телеграм-канал "Веха".
Інформація про постраждалих уточнюється.
"Там на цій ділянці постійно аварії, починаючи з перехрестя АТБ і закінчуючи постом ДАІ. Просто кожен день", - написав у коментарях харків'янин.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
50-річна Ірина Білик "перекроїла" обличчя, перетворившись на дівчинку: "Схожа на Аліну Гросу…"
Леся Нікітюк побешкетувала з подружкою у ванній, непристойно відкривши рот: "Хочете бачити в" Холостячці?"
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
Екс-чоловік Ірини Білик Дікусар потрапив у ДТП, з'явилися кричущі подробиці: "Навіть не гальмувала..."
Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".