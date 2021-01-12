В Харкові робитимуть вакцину від китайського вірусу
Як повідомляє портал "Status quo" відома фармацевтична компанія має намір з 2022 року організувати виробництво вакцини проти коронавірусу.
Власне виробництво буде частиною Угоди про співпрацю з питання дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2.
Раніше ми писали, що в Харківській міськраді роз'яснили, кому видаватимуть маски безкоштовно
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Спочатку секретар Харківської міськради Терехов пообіцяв забезпечити масками всіх пасажирів, а через п'ять годин на офіційному сайті мерії з'явилося роз'яснення.
"Водії громадського транспорту забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту тільки людей похилого віку, які забули маски вдома", - сказано в повідомленні.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".