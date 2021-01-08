Михайло Добкін розкрив причину сварки з покійним Геннадієм Кернесом

Він розповів, що відповісти на це питання "односкладово" не може, йдеться в програмі "Влада vs Vлащенко", передають "Факти".

Добкін вважає, що Геннадій Кернес "міг думати", що відхід в облдержадміністрацію змусить його частіше звертатися за порадою до мера Харкова, але цього не сталося і вони вперше сильно поскандалили.

"Посварилися дуже сильно. Це, скоріше, був привід. Це була іскра, яка підпалила все всередині... це були ревнощі... що я можу без нього десь обходитися і мені не потрібна його допомога",-згадує Добкін і додає, що реальних причин для сварки не було.

Раніше ми писали, що Михайло Добкін привітав харків'ян з Новим роком і натякнув про свої плани на рік.

Добкін в костюмі Діда Мороза привітав харків'ян і відповів на хвилююче жителів Харкова питання: чи піде він на вибори мера міста.

"Таки так. У Новий рік з новими перемогами", - натякнув Добкін.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".