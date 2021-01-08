Михаил Добкин раскрыл причину ссоры с покойным Геннадием Кернесом

Он рассказал, что ответить на этот вопрос "односложно» не может, говорится в программе "Vласть vs Vлащенко", передают "Факты".

Добкин считает, что Геннадий Кернес "мог думать", что уход в облгосадминистрацию заставит его чаще обращаться за советом к мэру Харькова, но этого не произошло и они впервые сильно поскандалили.

"Поругались очень сильно. Это, скорее, был повод. Это была искра, которая подожгла все внутри… Это была ревность… Что я могу без него где-то обходиться и мне не нужна его помощь", - вспоминает Добкин и добавляет, что реальных причин для ссоры не было.

Ранее мы писали, что Михаил Добкин поздравил харьковчан с Новым годом и намекнул о своих планах на год.

Добкин в костюме Деда Мороза поздравил харьковчан и ответил на волнующий жителей Харькова вопрос: пойдет ли он на выборы мэра города.

"Таки да. В новый год с новыми победами",- намекнул Добкин.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".