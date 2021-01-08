Михаил Добкин раскрыл причину ссоры с покойным Геннадием Кернесом
Он рассказал, что ответить на этот вопрос "односложно» не может, говорится в программе "Vласть vs Vлащенко", передают "Факты".
Добкин считает, что Геннадий Кернес "мог думать", что уход в облгосадминистрацию заставит его чаще обращаться за советом к мэру Харькова, но этого не произошло и они впервые сильно поскандалили.
"Поругались очень сильно. Это, скорее, был повод. Это была искра, которая подожгла все внутри… Это была ревность… Что я могу без него где-то обходиться и мне не нужна его помощь", - вспоминает Добкин и добавляет, что реальных причин для ссоры не было.
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Ранее мы писали, что Михаил Добкин поздравил харьковчан с Новым годом и намекнул о своих планах на год.
Добкин в костюме Деда Мороза поздравил харьковчан и ответил на волнующий жителей Харькова вопрос: пойдет ли он на выборы мэра города.
"Таки да. В новый год с новыми победами",- намекнул Добкин.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".