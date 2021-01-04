Дівчинка мало не померла після того, як її мама подумала, що вітряна віспа виявилася жахливою реакцією на коронавірус

Так, у 6-річної Міллі Денверс було кілька прищиків, вона виглядала блідою, блювота і печіння почалися при температурі 39,9 градуса - і всю ніч вона плакала від болю. Симптоми були схожі на вітрянку.

Дитина відчула себе погано після того, як троє однокласників захворіли на вітрянку, але все виявилося набагато складніше, пише The Sun.

Жінка не стала тягнути і сама відвезла дочку в лікарню, оскільки час очікування лікарів був занадто довгим. Міллі госпіталізували спочатку в лікарню Уортінг, а потім в штучній комі перевели в лікарню Саутгемптона в Британії.

Вже в лікарні з'ясували, що у дівчинки синдром мультисистемного запалення - реакція на коронавірус, який вона, мабуть, перенесла пару тижнів тому без будь-яких симптомів. Крім того, аналізи крові показали, що печінка і нирки Міллі знаходяться у важкому стані.

Лікарі лікарні вперше зіткнулися з таким наслідком коронавірусу. Даний сидром вражає одночасно кілька систем організму. Запальний процес, викликає у дітей високу температуру, знижений тиск, кисневу недостатність і, в деяких випадках, відмову органів.

На щастя, маленька дівчинка повністю одужала за допомогою фізіотерапії.



Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що вірус здасть позиції і подарує українцям перепочинок, лікар назвав дату.