Девочка чуть не умерла после того, как ее мама подумала, что ветряная оспа оказалась ужасной реакцией на коронавирус

Так, у 6-летней Милли Денверс было несколько прыщиков, она выглядела бледной, рвота и жжение начались при температуре 39,9 градуса - и всю ночь она плакала от боли. Симптомы были похожи на ветрянку.

Ребенок почувствовал себя плохо после того, как трое одноклассников заболели ветрянкой, но все оказалось намного сложнее, пишет The Sun.

Женщина не стала тянуть и сама отвезла дочь в больницу, поскольку время ожидания врачей было слишком долгим. Милли госпитализировали сначала в больницу Уортинг, а затем в искусственной коме перевели в больницу Саутгемптона в Британии.

Уже в больнице выяснили, что у девочки синдром мультисистемного воспаления - реакция на коронавирус, которую она, должно быть, перенесла пару недель назад без каких-либо симптомов. Кроме того, анализы крови показали, что печень и почки Милли находятся в тяжелом состоянии.

Врачи больницы впервые столкнулись с таким последствием коронавируса. Данный сидром поражает одновременно несколько систем организма. Воспалительный процесс, вызывает у детей высокую температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов.

К счастью, маленькая девочка полностью выздоровела с помощью физиотерапии.



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