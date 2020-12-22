У Харкові таксист викинув дівчину з машини

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха".

Сварка сталася через те, що пасажирка попросила водія надіти маску - він відмовився і почав грубо обзивати клієнтку.

"Якщо місячні, треба сидіти вдома, а не морочити людям голови", "проблеми з головою", "сидіть мовчки", - зухвало відповів таксист.

У підсумку чоловік висадив харків'янку на півдорозі, гроші їй не повернув.

Також ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".