Обірвалося життя українського лікаря
Як передає Politeka.net, про передають на Facebook сторінці Дніпропетровського онкологічного диспансеру.
Воловецький Антон Андрійович запам'ятався колегам як досвідчений і порядний фахівець.
"Колектив Дніпровського обласного онкологічного диспансеру висловлює глибоке співчуття рідним і близьким. Ми всі втратили досвідченого і кваліфікованого фахівця, інтелігентну і чуйну людину, життєвий шлях якої є зразком людської гідності і Порядності. Він до останніх днів був вірний своєму покликанню-порятунку життя і здоров'я людей", - йдеться в повідомленні.
Українці в коментарях розділили горе колег і рідних Андрія.
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"Царство Небесне. Немислимо, коли втрачаємо таких молодих і кращих. Глибокі співчуття!", "Страшно... Боляче... Немислимо, коли йдуть діти. Світла пам'ять і співчуття рідним", " співчуваю родині і рідним! Царство небесне і вічна пам'ять. Немає більшого горя, ніж ховати дітей!",- писали небайдужі українці.
Нагадавши, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.
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