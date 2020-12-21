Оборвалась жизнь украинского врача

Как передает Politeka.net, об сообщили на Facebook страничке Днепропетровского онкологического диспансера.



Воловецкий Антон Андреевич запомнился коллегам как опытный и порядочный специалист.

"Коллектив Днепровского областного онкологического диспансера выражает глубокое соболезнование родным и близким. Мы все потеряли опытного и квалифицированного специалиста, интеллигентного и отзывчивого человека, жизненный путь которого является образцом человеческого достоинства и порядочности. Он до последних дней был верен своему призванию – спасению жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

Украинцы в комментариях разделили горе коллег и родных Андрея.

"Царство Небесное. Немыслимо, когда теряем таких молодых и лучших. Глубокие соболезнования!", "Страшно... Больно... Немыслимо, когда уходят дети. Светлая память и соболезнования родным", "Сочувствую семье и родным! Царство небесное и вечная память. Нет большего горя, чем хоронить детей!", - писали неравнодушные украинцы.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.