У Харкові помер легендарний борець

Георгій Манучарян помер у віці 63 років від коронавірусу.

Про смерть 11-разового чемпіона світу з вільної боротьби, самбо та інших видів боротьби розповіли в соцмережах його друзі та колеги.

"Сьогодні вранці перестало битися серце Жори.... Всього місяць тому він виборов золото для України на чемпіонаті світу в Мінську, а сьогодні його немає..... Георгій Манучарян самий легендарний начальник відділу Харківського УБОЗ, неодноразовий чемпіона світу з вільної боротьби, полковник міліції, тренер, наставник", – написав декан факультету кіберполіції ХНУВС В'ячеслав Марков.

19 листопада Манучарян став чемпіоном світу з самбо у віковій категорії 60-65 років і ваговій категорії понад 100 кг.

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".