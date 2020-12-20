В Харькове умер легендарный борец

Георгий Манучарян умер в возрасте 63 лет от коронавируса.

О смерти 11-кратного чемпиона мира по вольной борьбе, самбо и другим видам борьбы рассказали в соцсетях его друзья и коллеги.

“Сегодня утром перестало биться сердце Жоры…. Всего месяц назад он выборол золото для Украины на чемпионате Мира в Минске, а сегодня его нет….. Георгий Манучарян самый легендарный начальник отдела Харьковского УБОП, неоднократный Чемпиона Мира по вольной борьбе, полковник милиции, тренер, наставник”, – написал декан факультета киберполиции ХНУВД Вячеслав Марков.

19 ноября Манучарян стал чемпионом мира по самбо в возрастной категории 60-65 лет и весовой категории свыше 100 кг.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".