Харків'ян евакуювали з палаючого будинку
Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Горіла трикімнатна квартира на пр. Жуковського
Пожежники врятували власника квартири 1959 року народження, і ще 6 мешканців верхніх поверхів будинку евакуювали.
Площа пожежі склала близько 40 кв. м. пожежу ліквідували, причина виникнення пожежі зараз встановлюється.
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Раніше ми писали, що рятувальники попереджають харків'ян про небезпеку.
10 грудня на Петренківському озері в Харкові чоловік провалився під лід.
Подія трапилася на очах у свідків, які зателефонували рятувальникам.
На місце події прибув рятувальний підрозділ, на льоду біля ополонки недалеко від берега лежали 2 людини і намагалися врятувати чоловіка.
Один з рятувальників взяв рятувальну мотузку і підібрався по крихкому льоду до ополонки. Він потопає мотузкою, а його колеги витягли того з ополонки і далі на берег.
Любитель порибалити отримав сильне переохолодження і був госпіталізований в 4-у міську лікарню.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".