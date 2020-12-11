Харків'ян евакуювали з палаючого будинку

Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Горіла трикімнатна квартира на пр. Жуковського

Пожежники врятували власника квартири 1959 року народження, і ще 6 мешканців верхніх поверхів будинку евакуювали.

Площа пожежі склала близько 40 кв. м. пожежу ліквідували, причина виникнення пожежі зараз встановлюється.

Раніше ми писали, що рятувальники попереджають харків'ян про небезпеку.

10 грудня на Петренківському озері в Харкові чоловік провалився під лід.

Подія трапилася на очах у свідків, які зателефонували рятувальникам.

На місце події прибув рятувальний підрозділ, на льоду біля ополонки недалеко від берега лежали 2 людини і намагалися врятувати чоловіка.

Один з рятувальників взяв рятувальну мотузку і підібрався по крихкому льоду до ополонки. Він потопає мотузкою, а його колеги витягли того з ополонки і далі на берег.

Любитель порибалити отримав сильне переохолодження і був госпіталізований в 4-у міську лікарню.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".