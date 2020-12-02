В Харківській області жителі масово порушують карантин
Станом на 1 грудня, до судів Харківської області надійшло 4860 протоколів, складених за статтею 44-3 кодексу України Про адміністративні правопорушення (Порушення правил карантину), дані опубліковані на порталі "Судова влада".
На даний момент вже розглянуто 1258 справ за порушення карантину, штраф в 17 тисяч гривень призначили в 140 з них.
Крім того ми писали, що жителів Харкова штрафують за перехід дороги в недозволеному місці.
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Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.
30 листопада в Московському районі співробітники патрульної поліції штрафують пішоходів за перехід проїжджої частини в недозволеному місці.
"У день адміністративні протоколи складаємо приблизно на 50-100 осіб. Санкція-попередження або штраф у розмірі 51 гривні. Залежно від того, наскільки сильно пішохід порушив ПДР і наскільки сильно розкаявся", – зазначив речник патрульної поліції Дмитро Гайдук.
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