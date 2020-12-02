В Харьковской области жители массово нарушают карантин
По состоянию на 1 декабря, в суды Харьковской области поступило 4860 протоколов, составленных по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина), данные опубликованы на портале "Судова влада".
На данный момент уже рассмотрено 1258 дел за нарушение карантина, штраф в 17 тысяч гривен назначили в 140 из них.
Кроме того мы писали, что жителей Харькова штрафуют за переход дороги в неположенном месте.
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Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
30 ноября в Московском районе сотрудники патрульной полиции штрафуют пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте.
"В день административные протоколы составляем примерно на 50-100 человек. Санкция – предупреждение либо штраф в размере 51 гривны. В зависимости от того, насколько сильно пешеход нарушил ПДД и насколько сильно раскаялся", – отметил спикер патрульной полиции Дмитрий Гайдук.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
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