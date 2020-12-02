В Харьковской области жители массово нарушают карантин

По состоянию на 1 декабря, в суды Харьковской области поступило 4860 протоколов, составленных по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина), данные опубликованы на портале "Судова влада".

На данный момент уже рассмотрено 1258 дел за нарушение карантина, штраф в 17 тысяч гривен назначили в 140 из них.

Кроме того мы писали, что жителей Харькова штрафуют за переход дороги в неположенном месте.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

30 ноября в Московском районе сотрудники патрульной полиции штрафуют пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте.

"В день административные протоколы составляем примерно на 50-100 человек. Санкция – предупреждение либо штраф в размере 51 гривны. В зависимости от того, насколько сильно пешеход нарушил ПДД и насколько сильно раскаялся", – отметил спикер патрульной полиции Дмитрий Гайдук.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.