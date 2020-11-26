Син мера Харкова Геннадія Кернеса розповів, коли його батько повернеться в Україну
Про це розповів син Кернеса Данило Привалов в коментарі "Стране".
Рідні мера планують повернути Кернеса до 20 грудня.
За словами сина Кернеса, у них є ще майже місяць на підготовку до цього, медики, до слова, дали добро на виписку.
"Поки немає ніяких передумов до того, що цього не відбудеться", - сказав Привалов.
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Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив варіант жорсткого карантину на новорічні свята.
Прем'єр заявив, що зараз Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв, тому розробляє план жорсткого локдауну на Новий рік і Різдво.
У цей період очікується сплеск захворюваності COVID - 19 через зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми.
Харків'яни розкритикували таку ідею Кабміну: "Вони там що е * у дали або вони сидять в Канаді а правлять Гондурасом, Але б * * ть країні Пі * * єц", " гартували говорили спалах буде на виборах тепер на Новий рік і Різдво який далі план ??", "Нарешті вдома посидимо!", "А нам вже ялинку поставили на площі..Ну що тепер, розберуть?", "Чесно, вже дістали цим карантином, людям їсти нічого а вони карантин", - пишуть жителі Харкова в коментарях.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.