Син мера Харкова Геннадія Кернеса розповів, коли його батько повернеться в Україну

Про це розповів син Кернеса Данило Привалов в коментарі "Стране".

Рідні мера планують повернути Кернеса до 20 грудня.

За словами сина Кернеса, у них є ще майже місяць на підготовку до цього, медики, до слова, дали добро на виписку.

"Поки немає ніяких передумов до того, що цього не відбудеться", - сказав Привалов.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив варіант жорсткого карантину на новорічні свята.

Прем'єр заявив, що зараз Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв, тому розробляє план жорсткого локдауну на Новий рік і Різдво.

У цей період очікується сплеск захворюваності COVID - 19 через зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми.

Харків'яни розкритикували таку ідею Кабміну: "Вони там що е * у дали або вони сидять в Канаді а правлять Гондурасом, Але б * * ть країні Пі * * єц", " гартували говорили спалах буде на виборах тепер на Новий рік і Різдво який далі план ??", "Нарешті вдома посидимо!", "А нам вже ялинку поставили на площі..Ну що тепер, розберуть?", "Чесно, вже дістали цим карантином, людям їсти нічого а вони карантин", - пишуть жителі Харкова в коментарях.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.