Сын мэра Харькова Геннадия Кернеса рассказал, когда его отец вернется в Украину
Об этом рассказал сын Кернеса Даниил Привалов в комментарии "Стране".
Родные мэра планируют вернуть Кернеса до 20 декабря.
По словам сына Кернеса, у них есть еще почти месяц на подготовку к этому, медики, к слову, дали добро на выписку.
"Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдёт", - сказал Привалов.
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Ранее мы писали, что премьер-минист Украины Денис Шмыгаль подтвердил вариант жесткого карантина на новогодние праздники.
Премьер заявил, что сейчас Кабмин готовится ко всем возможным сценариям, поэтому разрабатывает план жесткого локдауна на Новый год и Рождество.
В этот период ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 из-за встреч, ярмарок, тесных контактов между людьми.
Харьковчане раскритиковали такую идею Кабмина: "Они там что е*у дали или они сидят в Канаде а правят Гондурасом, Але б**ть стране пи**ец", "Закалибали говорили вспышка будет на выборах теперь на Новый год и Рождество какой дальше план ??", "Наконец-то дома посидим!", "А нам уже елку поставили на площади..Ну что теперь, разберут?", "Честно, уже достали этим карантином, людям есть нечего а они карантин", - пишут жители Харькова в комментариях.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.