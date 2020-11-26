Алексеевская линия метро в Харькове остановилась
Как передает телеграм-канал "Труха", на станции метро Ботсад, девушка прыгнула под поезд.
В сообщении говорится, что движение на Алексеевской линии метро остановили на 20 минут.
"Люди сходят с ума", "Бедненькая, хочется верить, что все хорошо", "От хорошей жизни наверное прыгнула", "Жесть", - пишут харьковчане в комментариях.
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Ранее мы писали, что полиция проверяет соблюдение карантина в метро Харькова
Правоохранители устроили очередной рейд в метрополитене.
Как сообщили очевидцы, полицейские 24 ноября следили за наличием у пассажиров метро средств индивидуальной защиты.
В частности, полицию заметили на станции метро "Исторический музей"
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.