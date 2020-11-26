Алексеевская линия метро в Харькове остановилась

Как передает телеграм-канал "Труха", на станции метро Ботсад, девушка прыгнула под поезд.

В сообщении говорится, что движение на Алексеевской линии метро остановили на 20 минут.

"Люди сходят с ума", "Бедненькая, хочется верить, что все хорошо", "От хорошей жизни наверное прыгнула", "Жесть", - пишут харьковчане в комментариях.

Популярные статьи сейчас

Состояние Алины Гросу резко ухудшилось, болезнь вернулась: "Очень страшно..."

Исхудавшая Бузова в микротопе напугала "сморщенным" животом: "Рожала уже не один раз..."

Роскошная Джоли прикрыла пикантные места ягодами на постели: "Да, клубничка хороша"

Экс-ВИА Гра, "крутившая роман с Меладзе", разделась и напугала костлявым видом: "Такая красивая была, а теперь..."
Показать еще

Ранее мы писали, что полиция проверяет соблюдение карантина в метро Харькова

Правоохранители устроили очередной рейд в метрополитене.

Как сообщили очевидцы, полицейские 24 ноября следили за наличием у пассажиров метро средств индивидуальной защиты.

В частности, полицию заметили на станции метро "Исторический музей"

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.