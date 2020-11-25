В Харькове люди остались без тепла
Больше 100 домов на Салтовке 25 ноября остались без отопления и горячей воды. По данным Харьковских теплосетей произошло это из-за ремонта на участке тепломагистрали в районе перекрестка улицы Валентиновской и пр.Тракторостроителей.
В связи с этим до 22.00 не будет отопления и горячей воды в 103 жилых домах, 5 школах, 3 детских садах, 1 больнице на участке, ограниченном пр. Тракторостроителей, ул. Светлой, Валентинивской, Гвардейцев-Широнинцев, Героев Труда.
Ранее мы писали, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.
Экс-свекр Аллы Пугачевой Пресняков разразился откровениями о лысеющей жене: "Что за словоблудие..."
51-летняя Дженнифер Лопес без белья и комплексов предстала перед камерой: "У красоты нет срока годности"
Пэрис Хилтон сверкнула своей главной роскошью в мини-платье с декольте до пупка: "Блистательная"
Счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик: "Беременна..."
Об этом сообщили в региональном управлении статистики.
Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.
Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.
"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.