В Харькове люди остались без тепла

Больше 100 домов на Салтовке 25 ноября остались без отопления и горячей воды. По данным Харьковских теплосетей произошло это из-за ремонта на участке тепломагистрали в районе перекрестка улицы Валентиновской и пр.Тракторостроителей.

В связи с этим до 22.00 не будет отопления и горячей воды в 103 жилых домах, 5 школах, 3 детских садах, 1 больнице на участке, ограниченном пр. Тракторостроителей, ул. Светлой, Валентинивской, Гвардейцев-Широнинцев, Героев Труда.

Ранее мы писали, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.

Об этом сообщили в региональном управлении статистики.

Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.

Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.

"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.