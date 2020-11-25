25 ноября в Харькове ожидается ухудшение погоды

В течение дня ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Дорожники призвали водителей с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневров и соблюдать правила дорожного движения.

Также мы писали, что патрульные на улице Полтавский Шлях увидели женщину, которая лежала в снегу.

Полицейские немедленно начали оказывать пострадавшей помощь. Женщина рассказала, что поскользнулась и упала, но сама не смогла подняться.

Патрульные установили, что похожая по описанию 80-летняя женщина разыскивается Дергачевским отделом полиции.

Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Патрульные доставили женщину в полицию, откуда ее забрали родные.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.