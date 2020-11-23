На Салтівці спалахнула пожежа у приватному будинку

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Харківської області.

Загоряння виникло в Московському районі, інформація про пожежу надійшла вранці 22 листопада.

У будинку горіли речі на площі близько 20 кв. м.

В результаті події постраждав 44 - річний господар будинку-чоловік отримав опіки обличчя і рук і був госпіталізований.

Як повідомили пожежники, причиною пожежі стала несправність пічного опалення.

Раніше ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.

Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.

У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.

В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.

Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

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