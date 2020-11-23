На Салтівці спалахнула пожежа у приватному будинку
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Харківської області.
Загоряння виникло в Московському районі, інформація про пожежу надійшла вранці 22 листопада.
У будинку горіли речі на площі близько 20 кв. м.
В результаті події постраждав 44 - річний господар будинку-чоловік отримав опіки обличчя і рук і був госпіталізований.
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Як повідомили пожежники, причиною пожежі стала несправність пічного опалення.
Раніше ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.
Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.
У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.
В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.
Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.
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