На Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу

Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.

У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.

В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.

Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.

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Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

У Харкові ввечері 22 листопада на проспекті Гагаріна водій Hyundai збив пішохода.

Постраждалого медики терміново госпіталізували до лікарні.

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У Харківській області за останню добу коронавірусом заразилися 236 жителів регіону.

Від ускладнень померли четверо пацієнтів.

153 нових пацієнта зафіксували у Харкові. В області найбільший приріст за добу — у Харківському (32 хворих), Чугуївському (30) та Балаклійському (11) районах.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

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