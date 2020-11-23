В Харкові збили пішохода
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
В Харкові увечері 22 листопада на проспекті Гагаріна водій Hyundai збив пішохода.
Постраждалого медики терміново госпіталізували до лікарні. Обставина ДТП встановлюються.
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Раніше ми писали, що на Харківщині нові випадки зараження китайським вірусом.
У Харківській області за останню добу коронавірусом заразилися 236 жителів регіону.
Від ускладнень померли четверо пацієнтів.
153 нових пацієнта зафіксували у Харкові. В області найбільший приріст за добу — у Харківському (32 хворих), Чугуївському (30) та Балаклійському (11) районах.
Нагадавши, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.
Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.
Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.