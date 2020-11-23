63-річна Любов Юрченко померла прямо на порозі лікарні в Путивлі Сумської області

Вона прийшла туди, щоб її госпіталізували, проте лягти в лікарню просто не встигла. Любов Юрченко два тижні хворіла, проте ПЛР-тест їй зробили буквально перед смертю, передає Обозреватель.

За словами куми жінки Ольги Бордакової у Юрченко була температура 39, але сімейний лікар до останнього не направляла її на ПЛР-тест.

"Я її питала, чому ж тебе не направлять на ПЛР-тест? Виявляється, не було показань для нього. Вона спостерігалася у приватного сімейного лікаря Алли Чижик, з нею була укладена декларація. Потім їй начебто тест зробили, але в понеділок, коли вона прийшла, результати втратили", – говорить Бордакова.

Знайома Юрченко, Світлана Шаповалова, обурилася в соцмережах.

"Це кричущий безпрецедентний випадок, в голові не вкладається. Знаю особисто померлу жінку і ходіння по муках до горе-лікаря. Хвора благала про направлення на ПЛР-тест, і він дійсно в понеділок був узятий, але таємниче зник. Сьогодні, бачачи, що пацієнтка ледве жива, сатурація впала, їй все ж взяли тест на місці, прокапали, вручили направлення на госпіталізацію і... випровадивши. Ніхто не шукав їй місце в лікарні ні раніше, ні в той день", - написала Шаповалова.

Правда, у сімейного лікаря Алли Чижик трохи інша версія того, що сталося. За її словами, швидка приїхати відмовилася, тому що везти пацієнтку, у якої не підтверджений коронавірус, було нікуди.

Вона заявила, що 18 листопада Любов прийшла до неї з сатурацією 31%, тут вона посиділа, показник піднявся до 50%. Лікар почала шукати для неї місце в лікарні.

"Подзвонила в швидку, але мені відмовили! Я кажу, у пацієнтки сатурація 20, а мені відповідають, що і з показником 30 вони вдома залишають. Сказали, що везти нікуди. Вони приїдуть, якщо я знайду їй місце в лікарні. Звичайно, я стала дзвонити в лікарні, але скрізь відмова, місць немає", - пояснила ситуацію лікар Алла Чижик і додала, що ПЛР-тест ніхто не втрачав і зараз матеріали знаходяться в обласній лабораторії, результатів поки немає.

У середу, не знайшовши місце в лікарні для Любові Юрченко, сімейний лікар все-таки підготувала всі документи для госпіталізації і виписала електронний напрямок.

"Жінка вийшла за двері і кудись пішла, я її не виганяла. Я подзвонила її рідним, сказала, що вона в такому стані, що я буду шукати для неї місце в лікарні. Вона, виявляється, поїхала до Глухова, потім до лікарні. І вже звідти подзвонила мені і попросила ще один напрямок на рентген. Не знаю навіщо, нещодавно ми робили його, і він показав тільки бронхіт. Потрібно робити КТ, але раз вона так хоче, Я виписала їй електронний напрямок, СМС повинно було їй прийти на телефон. А вже через годину мені зателефонувала головний лікар лікарні Путивльської ЦРЛ і повідомила, що пацієнтка померла", – каже сімейний лікар.

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