63-летняя Любовь Юрченко умерла прямо на пороге больницы в Путивле Сумской области

Она пришла туда, чтобы ее госпитализировали, однако лечь в больницу просто не успела. Любовь Юрченко две недели болела, однако ПЦР-тест ей сделали буквально перед смертью, передает Обозреватель.

По словам кумы женщины Ольги Бордаковой у Юрченко была температура 39, но семейный врач до последнего не направляла ее на ПЦР-тест.

"Я ее спрашивала, почему же тебя не направят на ПЦР-тест? Оказывается, не было показаний для него. Она наблюдалась у частного семейного врача Аллы Чижик, с ней была заключена декларация. Потом ей вроде тест сделали, но в понедельник, когда она пришла, результаты потеряли", – говорит Бордакова.

Знакомая Юрченко, Светлана Шаповалова, возмутилась в соцсетях.

"Это вопиющий беспрецедентный случай, в голове не укладывается. Знаю лично умершую женщину и хождение по мукам к горе-врачу. Больная умоляла о направлении на ПЦР-тест, и он действительно в понедельник был взят, но таинственно исчез. Сегодня, видя, что пациентка еле жива, сатурация упала, ей все же взяли тест на месте, прокапали, вручили направление на госпитализацию и... выпроводили. Никто не искал ей место в больнице ни ранее, ни в тот день", - написала Шаповалова.

Правда, у семейного врача Аллы Чижик немного другая версия того, что случилось. По ее словам, скорая приехать отказалась, потому что везти пациентку, у которой не подтвержден коронавирус, было некуда.

Она заявила, что 18 ноября Любовь пришла к ней с сатурацией 31%, тут она посидела, показатель поднялся до 50%. Врач начала искать для нее место в больнице.

"Позвонила в скорую, но мне отказали! Я говорю, у пациентки сатурация 20, а мне отвечают, что и с показателем 30 они дома оставляют. Сказали, что везти некуда. Они приедут, если я найду ей место в больнице. Конечно, я стала звонить в больницы, но везде отказ, мест нет", - объяснила ситуацию врач Алла Чижик и добавила, что ПЦР-тест никто не терял и сейчас материалы находятся в областной лаборатории, результатов пока нет.

В среду, не найдя место в больнице для Любови Юрченко, семейный доктор все-таки подготовила все документы для госпитализации и выписала электронное направление.

"Женщина вышла за дверь и куда-то ушла, я ее не выгоняла. Я позвонила ее родным, сказала, что она в таком состоянии, что я буду искать для нее место в больнице. Она, оказывается, поехала в Глухов, потом в больницу. И уже оттуда позвонила мне и попросила еще одно направление на рентген. Не знаю зачем, недавно мы делали его, и он показал только бронхит. Нужно делать КТ, но раз она так хочет, я выписала ей электронное направление, СМС должно было ей прийти на телефон. А уже через час мне позвонила главный врач больницы Путивльской ЦРБ и сообщила, что пациентка умерла", – говорит семейный врач.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.