Історія про жінку, яка виховує трьох дітей із серйозними захворюваннями, сколихнула мережу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.
Так, у мережі показали, як живе мама-одиначка з Росії, яка має трьох синів, у кожнго з яких діагностовано різні серйозні хвороби.
Семен і Кирил – двійнята. Їм зараз по 14 років. Також у жінки є молодший син на ім'я Марк, якому 4 роки. Оксана Давлетова ростить хлопчиків сама, чоловік пішов від неї після народження третьої дитини. У дітей діагностовано ДЦП, порушення слуху та зору.
За словами Оксани, вона змушена була звільнитися з роботи, щоб доглядати за дітьми. Зараз жінці 35 років, вона займається розвитком хлопчиків.
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Кирило і Марк - паліативні. Семен найбільш здорова дитина, тому у всьому допомагає мамі. Хлопець може самостійно заправляти ліжко, попіклуватись про молодшого брата, допомогти з хатніми обов'язками. Цьогоріч Семена взяли в перший клас на домашнє навчання.
Влітку сім'я живе на дачі, а з настанням холодів переїжджає в міську квартиру.
Оксана запевняє, що на колишнього чоловіка вона зла не тримає, тому що він не знайшов щастя з ними в сім'ї, а на щастя, як вона переконана, має право кожний.
Матері-одиначці навіть пропонували відмовитися від дітей або хоча б від одного з хлопчиків, але вона не погодилася і продовжує ростити синів сама.
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