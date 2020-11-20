Історія про жінку, яка виховує трьох дітей із серйозними захворюваннями, сколихнула мережу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, у мережі показали, як живе мама-одиначка з Росії, яка має трьох синів, у кожнго з яких діагностовано різні серйозні хвороби.

Семен і Кирил – двійнята. Їм зараз по 14 років. Також у жінки є молодший син на ім'я Марк, якому 4 роки. Оксана Давлетова ростить хлопчиків сама, чоловік пішов від неї після народження третьої дитини. У дітей діагностовано ДЦП, порушення слуху та зору.

За словами Оксани, вона змушена була звільнитися з роботи, щоб доглядати за дітьми. Зараз жінці 35 років, вона займається розвитком хлопчиків.

Кирило і Марк - паліативні. Семен найбільш здорова дитина, тому у всьому допомагає мамі. Хлопець може самостійно заправляти ліжко, попіклуватись про молодшого брата, допомогти з хатніми обов'язками. Цьогоріч Семена взяли в перший клас на домашнє навчання.

Влітку сім'я живе на дачі, а з настанням холодів переїжджає в міську квартиру.

Оксана запевняє, що на колишнього чоловіка вона зла не тримає, тому що він не знайшов щастя з ними в сім'ї, а на щастя, як вона переконана, має право кожний.

Матері-одиначці навіть пропонували відмовитися від дітей або хоча б від одного з хлопчиків, але вона не погодилася і продовжує ростити синів сама.

Нагадаємо, знаменитим одеським п'ятірняшкам виповнилося 4 роки: як виглядають щасливі діти.

Також ми писали, що українка народила 16 дітей: як виглядає мати-героїня, " сильна жінка.

Раніше Politeka повідомляла, що учень сільської школи встановив рекорд ЗНО.