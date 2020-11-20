История о женщине, воспитывающей троих детей с серьезными заболеваниями, всколыхнула сеть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, в сети показали, как живет мама-одиночка из России, у которой есть трое сыновей, у каждого из которых диагностированы различные серьезные болезни.

Семен и Кирилл – двойняшки. Им сейчас по 14 лет. Также у женщины есть младший сын по имени Марк, которому 4 года. Оксана Давлетова растит мальчиков сама, муж ушел от нее после рождения третьего ребенка. У детей диагностированы ДЦП, нарушения слуха и зрения.

По словам Оксаны, она вынуждена была уволиться с работы, чтобы ухаживать за детьми. Сейчас женщине 35 лет, она занимается развитием мальчиков.

Кирилл и Марк - паллиативные. Семен самый здоровый ребенок, поэтому во всем помогает маме. Парень может самостоятельно заправлять кровать, позаботиться о младшем брате, помочь с домашними обязанностями. В этом году Семена взяли в первый класс на домашнее обучение.

Летом семья живет на даче, а с наступлением холодов переезжает в городскую квартиру.

Оксана уверяет, что на бывшего мужа она зла не держит, потому что он не нашел счастья с ними в семье, а на счастье, как она убеждена, имеет право каждый.

Матери-одиночке даже предлагали отказаться от детей или хотя бы от одного из мальчиков, но она не согласилась и продолжает растить сыновей сама.

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