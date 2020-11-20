За життя загибла говорила про намір накласти на себе руки

56-річна мешканка Запоріжжя, не потрапивши на прийом до лікаря, вистрибнула з вікна медзакладу

Від отриманих травм вона померла на місці, повідомляють журналісти програми "Свідок НТН".

Зазначається, що трагедія трапилася на території 9-ї міськлікарні. Жінка 18 листопада рано вранці прийшла в терапевтичне відділення на прийом до лікаря з підозрою на китайський вірус.

У кабінет на четвертому поверсі вона так і не потрапила. Пізніше її тіло виявили під вікнами медзакладу. У неї була розбита голова. Від отриманих травм жінка померла на місці.

За інформацією правоохоронців, за життя загибла висловлювала намір накласти на себе руки. Повідомляється також, що у неї було психічне захворювання.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство) КК. Проводиться досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли про те, що жінка з підозрою на китайський вірус померла прямо на порозі лікарні в Сумах.

"На території лікарні впала і померла пацієнтка 1957 року народження, яка до цього лікувалася у приватного сімейного лікаря", – написали місцеві ЗМІ.

Відомо, що вона була задекларована у приватного сімейного лікаря, і судячи з останніх результатів рентгенівських знімків, у неї був бронхіт.

Директор КНП "Путивльська ЦРЛ" Світлана Семененко повідомила, що сімейний лікар обдзвонила всі медичні заклади, профільовані під госпіталізацію, у пошуках вільного місця. Чому її не госпіталізували, зараз з'ясовують.

Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "На жаль...".

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.