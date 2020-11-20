При жизни погибшая говорила о намерении покончить с собой

56-летняя жительница Запорожья, не попав на прием к врачу, выпрыгнула из окна больницы

От полученных травм она скончалась на месте, сообщают журналисты программы «Свідок НТН».

Отмечается, что трагедия случилась на территории 9-й горбольницы. Женщина 18 ноября рано утром пришла в терапевтическое отделение на прием к врачу с подозрением на китайский вирус.

В кабинет на четвертом этаже она так и не попала. Позже ее тело обнаружили под окнами медучреждения. У нее была разбита голова. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По информации правоохранителей, при жизни погибшая высказывала намерение покончить с собой. Сообщается также, что у нее было психическое заболевание.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство) УК. Проводится досудебное расследование.

Ранее мы сообщали о том, что женщина с подозрением на китайский вирус умерла прямо на пороге больницы в Сумах.

«На территории больницы упала и скончалась пациентка 1957 года рождения, которая до этого лечилась у частного семейного врача», – написали местные СМИ.

Известно, что она была задекларирована у частного семейного врача, и судя по последним результатам рентгеновских снимков, у нее был бронхит.

Директор КНП "Путивльская ЦРБ» Светлана Семененко сообщила, что семейный врач обзвонила все медицинские учреждения, профилированные под госпитализацию, в поисках свободного места. Почему ее не госпитализировали, сейчас выясняют.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.