56-летняя жительница Запорожья, не попав на прием к врачу, выпрыгнула из окна больницы
От полученных травм она скончалась на месте, сообщают журналисты программы «Свідок НТН».
Отмечается, что трагедия случилась на территории 9-й горбольницы. Женщина 18 ноября рано утром пришла в терапевтическое отделение на прием к врачу с подозрением на китайский вирус.
В кабинет на четвертом этаже она так и не попала. Позже ее тело обнаружили под окнами медучреждения. У нее была разбита голова. От полученных травм женщина скончалась на месте.
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По информации правоохранителей, при жизни погибшая высказывала намерение покончить с собой. Сообщается также, что у нее было психическое заболевание.
По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство) УК. Проводится досудебное расследование.
Ранее мы сообщали о том, что женщина с подозрением на китайский вирус умерла прямо на пороге больницы в Сумах.
«На территории больницы упала и скончалась пациентка 1957 года рождения, которая до этого лечилась у частного семейного врача», – написали местные СМИ.
Известно, что она была задекларирована у частного семейного врача, и судя по последним результатам рентгеновских снимков, у нее был бронхит.
Директор КНП "Путивльская ЦРБ» Светлана Семененко сообщила, что семейный врач обзвонила все медицинские учреждения, профилированные под госпитализацию, в поисках свободного места. Почему ее не госпитализировали, сейчас выясняют.
Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.