У харківських водіїв вимагають гроші шахраї в "липових" погонах
Про це повідомив телеграм-канал «auto.today».
На в'їзді до Харкова з боку Дніпра стояв автомобіль ДПС - вони зупиняли практично кожну машину, яка проїжджала повз.
Аферист "в погонах" не представляється, не пред'являє документи, а запитує, чий автомобіль і чи все добре - після цього водія відпускають. Але коли вони розуміють, що водій знаходиться в транспортному засобі один, то співробітник пропонує йому на місці здати тест на алкоголь.
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Природно, алкотестер вже "заряджений" і він покаже наявність у водія алкоголю в крові.
У підсумку водієві пропонують заплатити 10 500 гривень, щоб "закрити" проблему.
Раніше ми писали, що в Харкові не дотримуються соціальної дистанції в громадському транспорті під час карантину вихідного дня.
"Коли їдеш у маршрутці додому після карантину вихідного дня. Хай живе соціальна дистанція!",- підписав фото автор публікації.
"Коронавірус тільки у вихідні працює", " об 11 ранку немає ні 20, ні 31 троля до Московського, а там фіг словиш 13 до зірки. У метро інтервал більше 7 хвилин. Не фоткала. Але чувак ходив по станції, маски виглядав", - пишуть харків'яни в комменатріях.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".