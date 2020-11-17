У харківських водіїв вимагають гроші шахраї в "липових" погонах

Про це повідомив телеграм-канал «auto.today».

На в'їзді до Харкова з боку Дніпра стояв автомобіль ДПС - вони зупиняли практично кожну машину, яка проїжджала повз.

Аферист "в погонах" не представляється, не пред'являє документи, а запитує, чий автомобіль і чи все добре - після цього водія відпускають. Але коли вони розуміють, що водій знаходиться в транспортному засобі один, то співробітник пропонує йому на місці здати тест на алкоголь.

Природно, алкотестер вже "заряджений" і він покаже наявність у водія алкоголю в крові.

У підсумку водієві пропонують заплатити 10 500 гривень, щоб "закрити" проблему.

Раніше ми писали, що в Харкові не дотримуються соціальної дистанції в громадському транспорті під час карантину вихідного дня.

"Коли їдеш у маршрутці додому після карантину вихідного дня. Хай живе соціальна дистанція!",- підписав фото автор публікації.

"Коронавірус тільки у вихідні працює", " об 11 ранку немає ні 20, ні 31 троля до Московського, а там фіг словиш 13 до зірки. У метро інтервал більше 7 хвилин. Не фоткала. Але чувак ходив по станції, маски виглядав", - пишуть харків'яни в комменатріях.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".