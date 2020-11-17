У харьковских водителей вымогают деньги мошенники в «липовых» погонах

Об этом сообщил телеграм-канал «auto.today».

На въезде в Харьков со стороны Днепра стоял автомобиль ДПС - они останавливали практически каждую машину, которая проезжала мимо.

Аферист "в погонах" не представляется, не предъявляет документы, а спрашивает, чей автомобиль и все ли хорошо - после этого водителя отпускают. Но когда они понимают, что водитель находится в транспортном средстве один, то сотрудник предлагает ему на месте сдать тест на алкоголь.

Естественно, алкотестер уже «заряжен» и он покажет наличие у водителя алкоголя в крови.

В итоге водителю предлагают заплатить 10 500 гривен, чтобы «закрыть» проблему.

Ранее мы писали, что в Харькове не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте во время карантина выходного дня.

"Когда едешь в маршрутке домой после карантина выходного дня. Да здравствует социальная дистанция!", - подписал фото автор публикации.

"Коронавирус только по выходным работает", "в 11 утра нет ни 20, ни 31 троля до московского, а там фиг словишь 13 до звезды. В метро интервал больше 7 минут. Не фоткала. Но чувак ходил по станции, маски высматривал", - пишут харьковчане в комменатриях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".