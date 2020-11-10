Під Полтавою знайшли змію неймовірно великого розміру

Як повідомляє Politeka.net, монстра, який виявився водяним вужем, спіймали у селі Пузирі Полтавської області.

"Змію знайшли комбайнери, яких ми наймали для роботи. Ми сфотографували її і відпустили, фотографія вийшла дуже вдалою. По-перше, на передньому плані розміри вийшли більше. По-друге, змія прийняла красиву позу", - розповів виданню "КП" начальник охорони підприємства Віктор Корнієнко.

"Це ж водяний вуж, про виростає до більше 2х метрів, він не отруйний і у нас їх скрізь і повно", "якби він такого "звіра" побачив то не тримав би ту паличку з посмішкою", "Вашу Матусю, я випустила телефон з рук і хвилину кричала матом. Добре, що вдома", " тобто українська людина, і гадюка в паніці.Глянь на її очі", - пишуть здивовані українці в коментарях.

Раніше ми писали, що в Харкові почали діяти нові карантинні обмеження.

З понеділка 9 листопада в Харкові, який в "червоній" зоні епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження.

Серед таких обмежень-переведення школярів на дистанційну форму навчання, обмеження часу роботи підприємств торгівлі та розважальних закладів.

Аптеки, продуктові магазини та продуктові відділи супермаркетів працюватимуть без тимчасових обмежень.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".