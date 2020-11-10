Под Полтавой нашли змею невероятно большого размера

Как сообщает Politeka.net, монстра, который оказался водяным ужом, поймали в селе Пузыри Полтавской области.

"Змею нашли комбайнеры, которых мы нанимали для страды. Мы сфотографировали ее и отпустили, фотография получилась очень удачной. Во-первых, на переднем плане объемы получились больше. Во-вторых, змея приняла красивую позу", - рассказал изданию "КП" начальник охраны предприятия Виктор Корниенко.

"Это же водяной уж,о вырастает до более 2х метров,он не ядовит и у нас их везде и полно", "Если бы он такого "зверя" увидел то не держал бы ту палочку с улыбкой", "Вашу мамашу, я выпустила телефон из рук и минуту кричала матом. Хорошо, что дома", "То есть украинский человек, и гадюка в панике.Глянь на ее глаза", - пишут удивленные украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.

С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.

Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.

Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".