В Харькове на набережной заметили змею
Змею заметили на набережной в районе Центрального рынка.
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "ХХ".
"На набережной возле Центрального рынка завелась змейка", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за насилие над собственной матерью.
Житель села Великая Бабка Чугуевского района систематически издевался над своей матерью.
Как сообщили в полиции, начиная с ноября 2019 года 77-летняя пострадавшая неоднократно жаловалась в полицию на сына-тирана.
Мужчина регулярно скандалил, пьянствовал, угрожал матери, оскорблял ее и унижал.
20 октября пенсионерка в очередной раз обратилась в Чугуевский отдел полиции с заявлением о насилии.
Полицейские пообещали принять мер. За систематические обиды и унижения матери 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".
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