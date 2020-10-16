У Харкові мешканці однієї з багатоповерхівок поскаржилися на водія таксі
За словами людей, чоловік вже місяць паркується на тротуарі, порушуючи правила дорожнього руху і піддаючи життя людей, особливо дітей, серйозній небезпеці. Про це повідомляє телеграм-канал "ХС Харків".
"Таксі Uklon Kia Rio білого колір таксі АХ5465НВ протягом останнього місяця щодня паркується на тротуарі, біля будинку номер 1 по вул.Амосова, тим самим порушуючи ПДР. І тисячі дітей, які йдуть в школи і дитячі садки, змушені обходити по проїжджій частині, ризикуючи своїм життям. Дорога проходить через арку будинку, має поворот, тим самим ускладнюється огляд у водіїв проїжджаючих автомобілів. Це може привести до серйозного травмування людей, що обходять даний неправильно припаркований автомобіль. Водій даного таксі на зауваження не реагує!", – йдеться в повідомленні.
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Раніше ми розповідали про те, що автохами окупували парковку для швидких. У соцмережах очевидці публікували пару знімків, зроблених біля 30-ої міської отоларингологічної клінічної лікарні. Незважаючи на табличку з написом "Парковка машин швидкої допомоги", місце забито автомобілями, які на карети швидкої не схожі від слова зовсім.
"Пасовище оленів біля 30 лікарні на Гуданова 🦌", - підписав публікацію автор.
Ми також розповідали, що в центрі Харкова помітили елітний позашляховик зі столичними номерами, припаркований відразу на двох місцях для людей з інвалідністю.
Нагадаємо, автохам знайшов спосіб об'їхати харківські затори.
Як повідомляла Politeka, автохами перекрили дорогу швидкій допомозі.
Також Politeka писала, що у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.