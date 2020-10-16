В Харькове жители одной из многоэтажек пожаловались на водителя такси

По словам людей, мужчина уже месяц паркуется на тротуаре, нарушая правила дорожного движения и подвергая жизни людей, особенно детей, серьезной опасности. Об этом сообщает телеграмм-канал «ХС Харьков».

«Такси Uklon Kia Rio белого цвет такси АХ5465НВ в течение последнего месяца ежедневно паркуется на тротуаре, возле дома номер 1 по ул. Амосова, тем самым нарушая ПДД. И тысячи детей, которые идут в школы и детские сады, вынуждены обходить по проезжей части, рискуя своей жизнью. Дорога проходит через арку дома, имеет поворот, тем самым затрудняется обзор у водителей проезжающих автомобилей. Это может привести к серьезному травмированию людей, обходящих данный неправильно припаркованный автомобиль. Водитель данного такси на замечания не реагирует!», – говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что автохамы оккупировали парковку для скорых. В соцсетях очевидцы публиковали пару снимков, сделанных возле 30-ой городской отоларингологической клинической больницы. Несмотря на табличку с надписью «Парковка машин скорой помощи», место забито автомобилями, которые на кареты скорой не похожи от слова совсем.

«Пастбище оленей возле 30 больницы на Гуданова 🦌», – подписал публикацию автор.

Мы также рассказывали, что в центре Харькова заметили элитный внедорожник со столичными номерами, припаркованный сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

Напомним, автохам нашел способ объехать харьковские пробки.

Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.